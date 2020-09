Notizie Milan – Mercato: Pobega allo Spezia, tutto fatto

MILANO – Come riporta il portale Cm.com, Tommaso Pobega è atteso domani in Liguria. Fissate le visite mediche del giovane centrocampista, prodotto del vivaio rossonero. Il calciatore del Milan si trasferirà allo Spezia a titolo temporaneo, un nuovo prestito quindi, ma in Serie A e non in B, com’è accaduto nella scorsa stagione. La formula con cui le due società hanno trovato un accordo è quello del prestito secco, senza diritto o obbligo di riscatto. Dopo tutto il pre-campionato agli ordini di mister Pioli, quindi, per Pobega si profila un’avventura lontano da casa, per poi tornare a Milanello tra un anno e valutare la sua crescita.