Notizie Milan – Mercato: Mandzukic, nuova destinazione per il croato

MILANO – E’ un rebus il futuro di Mario Mandzukic. Il croato in passato è stato accostato spesso al Milan, anche quando il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic sembrava essere in dubbio. Nei giorni scorsi l’ex Juventus sembrava destinato ad andare a giocare in Turchia, il Fenerbahce era a un passo dalla chiusura della trattativa. La Gazzetta dello Sport, però, ha riportato gli ultimi aggiornamenti sul futuro dell’attaccante, che ora è vicino alla Lokomotiv Mosca. la squadra russa ha offerto un contratto biennale da 4 milioni netti a stagione. Una mossa che sembra aver sbaragliato la concorrenza. Mandzukic adesso è atteso in Russia per definire i termini del nuovo accordo.