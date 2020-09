Notizie Milan – Mercato: Inzaghi punta due rossoneri per il suo Benevento

MILANO – Secondo quanto riporta Tuttosport, Pippo Inzaghi avrebbe individuato tra i calciatori del Milan, due rinforzi ottimali per il suo Benevento. la squadra campana non vuole ripetere la stagione di due anni fa, che portò al ritorno in Serie B, per questo il direttore sportivo Foggia sta puntando calciatori di qualità. tra questi ci sarebbero Krunic e Leo Duarte. Il centrocampista e il difensore rossonero sono ai margini del progetto tecnico di Stefano Pioli e potrebbero partire in questa sessione di mercato. Inzaghi li vorrebbe in con lui in giallorosso. Due profili che andrebbero a rinforzare seriamente la rosa del Benevento.