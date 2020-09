Notizie Milan – Mercato: Fofana, nuovi passi avanti del Leicester

MILANO – Skysports.com riporta gli ultimi aggiornamenti di mercato su Wesley Fofana. Il difensore centrale del Saint-Etienne è conteso sul mercato da Milan e Leicester, con gli inglesi che sono in vantaggio rispetto ai rossoneri. Secondo la fonte le trattative per il difensore francese vanno avanti, con le Foxes che continuano a trattare con il club della Ligue 1. Il Diavolo, per ora resta alla finestra, orientato probabilmente su altri obiettivi, con Fofana che evidentemente resta un’alternativa a Milenkovic, Pezzella e Ajer. Nell’ultima di campionato il Saint-Etienne non ha convocato il calciatore, indizio che svela come la cessione del calciatore non si poi così lontana. Ma attenzione perché, proprio in queste ore, è arrivata un’altra clamorosa novità di mercato in casa rossonera. Maldini non si arrende e tenta il miracolo: fissato l’incontro! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA