Notizie Milan – Mercato: da Sky: “Arriverà sicuramente un difensore”

MILANO – Peppe Di Stefano ai microfoni di Sky Sport, ha riportato gli ultimi aggiornamenti di calciomercato inerenti al Milan. Secondo il giornalista sportivo, infatti i rossoneri acquisteranno un centrale per rinforzare il reparto arretrato di mister Pioli.

“Arriverà sicuramente un nuovo centrale a Milanello. Anche perché la situazione in difesa attualmente è critica, in termini di numeri. Musacchio e Romagnoli sono fermi per infortunio e Pioli ad oggi può contare solo su Gabbia e Kjaer. Per l’arrivo di uno nuovo giocatore probabilmente bisognerà aspettare che i rossoneri superino i preliminari di Europa League. L’accesso alla fase a gironi può portare in dote un nuovo centrale“.