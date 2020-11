Notizie Milan – Lovato osservato speciale questa sera

MILANO – Incrocio di mercato e in campionato. Milan-Hellas Verona è anche la gara di Matteo Lovato, il giovane difensore gialloblù sta disputando un ottimo inizio a stagione ed è finito sul taccuino di molti club. Tra questi ci sono anche i rossoneri, che sono pronti a sfidare la concorrenza per arrivare al giocatore, già a gennaio. Questa sera però avrà difronte un avversario davvero speciale: Zlatan Ibrahimovic. Un test importantissimo una sorte di esame di maturità calcistica, perché lo svedese è il capocannoniere della Serie A, oltre al fatto che magari tra qualche mese condivideranno lo spogliatoio di Milanello. La dirigenza del Diavolo osserverà da vicino la prova del ragazzo, un occasione in più per fare bene.