Notizie Milan – Kjaer: “Mi trovo benissimo qui e con Pioli”

MILANO – Dopo la vittoria, in trasferta, sul Celtic Simon Kjaer si è presentato davanti alle telecamere di Milan Tv. Ecco le sue parole:

“Cerco di fare sempre il mio massimo, in ogni partita. Oggi abbiamo fatto una buona gara, forse siamo calcati nel secondo tempo, ma siamo stati bravi a riprenderla. Dobbiamo però migliorare sotto l’aspetto della continuità“.

Sul goal preso: “Non ho avuto il tempo di rivederlo, ma in ogni caso dobbiamo migliorare, non si può lasciare un uomo da sol. Facciamo 3 gol come una squadra, ne subiamo 1 come una squadra“.

Sorpreso della tua crescita? “Non ho mai avuto dubbi sul mio livello, so tutto il lavoro che c’è dietro, io vado dentro e faccio il massimo. Poi si può fare bene o male so che posso aiutare la squadra. Ma non pensavo che saremmo cresciuti insieme così velocemente, ma sul mio livello non ho mai avuto dubbi.So tutto il lavoro che c’è dietro, io vado dentro e faccio il massimo. Poi si può fare bene o male“.

Sul Milan e Pioli: “Mi trovo benissimo qui e con il mister. Una delle ime qualità è la marcatura, l’uno contro uno mi stimola. Nelle ultime due partite abbiamo fatto tanti duelli ad inizio partita, poi man mano andiamo sempre più a zona. Quando difendi però devi accettare l’uno contro uno“.