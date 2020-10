Notizie Milan – Kessie: “Adesso siamo una buona famiglia”

MILANO – Il Milan vince contro il Celtic in Europa League e al termine della gara Franck Kessie si è presentato davanti alle telecamere di Sky Sport. Ecco le parole del centrocampista ivoriano.

“Il mio compagno di reparto? E’ lo stesso, per me è uguale. In ogni caso bisogna dare il massimo, speriamo di continuare così. Ibrahimovic? E’ un campione e ci aiuta tanto. Ci da una grande mano a tutti, Spero che possa continuare ancora a lungo con il Milan“.

Sullo spogliatoio rossonero: “Adesso siamo una grande famiglia, ognuno lavora tanto in allenamento. Ma nel calcio non possono esserci sempre momenti buoni“.

Sulla svolta arrivata: “Dopo il lockdown siamo ripartiti bene, siamo andati forte, il mister ha costruito una famiglia e in campo ci aiutiamo. Pioli è uno di noi, tutti qui sono importanti, anche chi non gioca“.

Sui rigori e i goal: “Voglio fare più goal dell’anno scorso. Non calciare più i rigori non è un problema. C’è un campione che li calcia al posto mio, posso fare goal anche senza rigori“.