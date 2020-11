Notizie Milan – Deschamp: “Thuram? Ha fatto vedere ottime cose”

MILANO – Marcus Thruam, obiettivo di mercato del Milan, ha fatto il suo esordio con la nazionale maggiore della Francia. A fine match il commissario tecnico Deschamp ha commentato la sua gara, ecco le sue parole:

“Ha fatto delle bune cose, soprattutto nel primo tempo. Non si è emozionato, am ne ero sicuro perché questo è il suo carattere. Il Secondo tempo? E’ stato difficile per tutti perché c’erano meno spazi per giocare, anche se è andato vicino al goal, peccato che il suo colpo d testa abbia preso la traversa. In ogni caso ha fatto vedere delle ottime cose“.