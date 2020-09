Notizie Milan – Certezza Rebic per Pioli contro il Bologna

MILANO – Ante Rebic si riprende una maglia da titolare. Il croato, infatti, ha dovuto saltare il preliminare di Europa League, contro lo Shamrock Rovers, a casa una squalifica rimediata ai tempi dell’Eintracht Francoforte. Non ci sarà anche nelle prossime due partite europee del Milan, sempre per lo stesso motivo, ma per l’esordio in campionato contro il Bologna ci sarà. Come riporta Tuttosport, infatti, il Stefano Pioli non ha dubbi di formazione in quella zona di campo, Rebic agirà sulla fascia mancina, la sua. Un ritorno importante per uno dei trascinatori rossoneri della passata stagione. Mihajlovic quindi dovrà guardarsi anche dal croato.