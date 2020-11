Notizie Milan – Calhanoglu, insidia spagnola per i rossoneri

MILANO – Hakan Calhanoglu e il rinnovo con il Milan. Questione sempre ‘molto calda’ e al centro delle cronache, il turco infatti sta disputando un’ottima stagione e la dirigenza del Diavolo non ha intenzione di perdere il suo numero dieci. Il contratto però resta in scadenza nel 2021 e diverse squadre hanno già dimostrato di apprezzare il giocatore. Il Milan però ha già fatto la sua prima proposta all’entourage dell’ex Bayer Leverkusen: 3 milioni di euro all’anno. Rilancio a 6 e la situazione sembra di appartenete stallo. Apparente perché i contatti tra le parti vanno avanti, lo stesso calhanoglu vorrebbe rimanere a Milanello. Intanto però alla finestra c’è chi sta muovendo i primi passi per soffiare il calciatore al Diavolo. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, infatti, l’Atletico Madrid starebbe aspettando il momento propizio per lanciare l’assalto al turco.