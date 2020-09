Notizie Milan – Calhanoglu, fissata la data per parlare del rinnovo

MILANO – Il mercato, in entrata e in uscita, ma anche i rinnovi contrattuali sono nella testa della dirigenza del Milan. I rossoneri, infatti, stanno lavorando per trovare un nuovo accordo con Donnarumma, ma non solo. Anche il contratto di Hakan Calhanoglu, infatti, è in scadenza nel 2021 e l’incontro con il suo agente è stato calendarizzato nell’agenda degli impegni. Appuntamento a dopo la chiusura del mercato, quando sarà più semplice trovare ‘la quadra’, senza le ansie del calciomercato. Al giocatore sarà proposto un contratto da 3 milioni di euro per i prossimi 3 anni, fino al 2024. Il rinnovo però non sembra una chimera, rispetto alle difficoltà che invece potrebbero esserci all’orizzonte per quanto riguarda Donnaruma.