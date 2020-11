Notizie Milan – Brahim Diaz, ricompensate le buone prestazioni

MILANO – La Sconfitta con il Lille non ha fatto cambiare idea a Luis de la Fuente. L’allenatore della Spagna Under 21, infatti, ha convocato Brahim Diaz per i prossimi impegni della sua nazionale. Avversari, anche del calciatore in forza la Milan, le Isole Faroe Under 21 e Israele Under 21. Il rossonero quindi continua a raccogliere i frutti dell’ottimo inizio di stagione in Italia, convocato con la sua nazionale dopo i tanti elogi e le voci di un possibile riscatto da parte del Diavolo.