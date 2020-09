Notizie Milan – Brahim Diaz: “Incredibile essere qui, mi sto adattando bene”

MILANO – Ai microfoni di MilanTv è intervenuto Brahim Diaz, il neo acquisto rossonero ha parlato della sua nuova avventura in Italia. Ecco le sue parole.

"Il Milan è un club incredibile, l'ho capito come sono arrivato, dalla gente. Mi sto adattando molto bene, ci sono giocatori enormi e grandi persone, mister compreso. Mi trovo benissimo in rossonero. Il mio ruolo? Posso giocare in tutti i ruoli dietro alla punta, quello è il posto dove mi piace stare quando sono in campo. Da mezzapunta, stando al centro, mi posso girare e muovere tra le linee. Il fatto della mia duttilità tattica è una buona notizia per il mister che può avere più soluzioni a disposizione".