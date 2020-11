Notizie Milan – Bakayoko ha già convinto, il Napoli pensa al riscatto

MILANO – Tiemoué Bakayoko si è preso il Napoli. L’ex Milan infatti sta ripagando nel migliore dei modi la fiducia di Gennaro Gattuso, che lo ha chiesto ed ottenuto in sede di mercato. La società partenopea, infatti, starebbe già lavorando con il Chelsea per il riscatto del giocatore. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, infatti tra gli azzurri e il Chelsea ci sarebbe anche un gentlemen’s agreement per acquistare il cartellino del mediano, per una cifra che si aggira intorno ai 18 milioni di euro. Inoltre il calciatore si è convinto di aver fatto anche la scelta giusta quest’estate, scegliendo il Napoli.