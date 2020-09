Notizie Milan – Assessore Sport Lombardia: “Il 25% capienza per San Siro”

MILANO – L’Assessore allo Sport della Lombardia Martina Cambiaghi, ha parlato della riapertura degli stadi per 1000 persone, avallata nei giorni scorsi dal governo:

"E' stato fatto un grande passo avanti sulla questione della riapertura degli stadi. Sia chiaro che non è un provvedimento che riguarda solo il calcio, ma tutti gli sport e di tutti i campionati. Anche se il governo non ha ancora emanato le linee guida nazionali, ma lo sport devono ripartire. Per quello che riguarda la Regione Lombardia il prossimo passo è ragionare sulla 25 per cento della capienza effettiva dei palazzetti, eliminando il limite massimo che non ha senso per strutture come San Siro o il Mediolanum Forum".