Notizie Milan – Allegri adesso deve guardarsi dalla concorrenza

MILANO – L’Equipe ha fatto il punto sul futuro della panchina del Paris Saint-Germain. La squadra francese, infatti, è guidata attualmente da Thomas Tuchel, ma le voci su un possibile esonero del tedesco si susseguono ormai da parecchio tempo. Il nome sempre in voga è quello di Massimiliano Allegri. L’ex allenatore di Milan e Juventus, gode di molto credito, ma la dirigenza del PSG continua a guardarsi attorno. Piacciono molto anche Mauricio Pochettino, ex Tottenham, e Thiago Motta. Il brasiliano, naturalizzato italiano, vanta una fugace esperienza sulla panchina del Genoa, squadra nella quale ha militato, dopo l’avventura con il Barcellona e prima dell’Inter. Oltre ad aver giocato proprio con la squadra francese, che ora pensa a lui come possibile allenatore. Allegri dovrà fare molta attenzione alla concorrenza se vuole ricominciare proprio dalla squadra campione di Francia.