News Milan – Maldini lo ha in pugno: “Per 20 milioni sarà rossonero”

News Milan – Maldini ha in pugno il colpo da 20 milioni

ULTIME NEWS MERCATO MILAN –Il match di domenica sera, tra Milan e Hellas Verona, è stata la prima occasione per le due dirigenze di incontrarsi e parlare di Matteo Lovato. Il centrale è ora la prima scelta di Maldini e Massara per rinforzare la retroguardia. Non a caso Stefano Pioli è alle prese con vari problemi in difesa: non tanto per i gol subìti, ma quanto per le rotazioni dove l’unico inamovibile è Simon Kjaer. Il capitano Romagnoli ha dovuto affrontare tanti acciacchi. Gabbia è ancora molto giovane ed è stato positivo anche al Covid. Leo Duarte, in passato affetto anche lui al coronavirus, non dà ancora le giuste garanzie. Mateo Musacchio sta proseguendo il suo percorso riabilitativo dopo l’operazione alla caviglia sinistra subita lo scorso 23 giugno. Insomma è pacifico che manca un giocatore per il reparto arretrato.

La missione, ora, sembra tornata quella dettata nel 2014 da Silvio Berlusconi: “Un Milan giovane, forte e italiano“. E non può essere un caso che Maldini e Massara stiano lavorando proprio Lovato. E non è un segreto che l‘ex Capitano stia pensando a lui per il mercato di gennaio, come dichiarato nel prepartita contro gli scaligeri: “Giocatore molto interessante, giovane, ha una struttura importante. Come tutti i giovani bravi, sono attenzionati da noi, ma non solo da noi purtroppo”. L’alternativa, tra gli attenzionati, è Kabak dello Schalke. La concorrenza è rappresentata soprattutto dai bianconeri, sempre attenti ai giovani talenti made in Italy.

Ma il d.s. dell’Hellas Verona Tony D’Amico ha provato a smorzare l’entusiasmo degli uomini mercato del Milan: “Matteo credo debba pensare al presente, il futuro lo scriverà da sé. Il suo valore ce lo dirà il tempo. Penso e spero rimarrà con noi fino a fine campionato”. Ma quanto vale Lovato? Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport 20 milioni di euro ma l’Hellas, secondo quanto riportato dalla rosea, potrebbe “accontentarsi” di 15 milioni di euro. Il Milan però non si fermerà qui. Quattro grandi colpi di Maldini e Gazidis per regalare a Pioli un grande Milan! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA