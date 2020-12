News Milan – Che colpo dall’Inghilterra: “Maldini lo vuole subito!”

MERCATO MILAN – Il Milan vince e convince ed è ancora meritamente primo in classifica. Ad inizio anno il Milan aveva dichiarato che l’obiettivo stagionale sarebbe stato il ritorno in Champions League. Un ritorno importante sia per il prestigio sia per il bilancio: la qualificazione alla massima competizione europea garantisce un ritorno economico importante. Per questo motivo Maldini e Massara sono pronti a rinforzare la rosa, cercando di chiudere le falle rossonere: un difensore e un vice Ibrahimovic. Per l’attacco obiettivo numero uno è Thauvin, mentre in difesa sono molti i nomi analizzati e studiati dalla dirigenza. Stefano Pioli al momento può contare su appena 5 centrali: Romagnoli, Gabbia, Kjaer, Musacchio e Leo Duarte. L’argentino sta recuperando dall’infortunio subìto a giugno, mentre il brasiliano è ritenuto ancora troppo acerbo. Ma il futuro di questi due potrebbe essere lontano da Milano.

Musacchio al contratto in scadenza a giugno 2021 e la dirigenza rossonera, pur di non perderlo a parametro zero, sarebbe disposto a cederlo al miglior offerente (Villarreal), mentre il brasiliano potrebbe partire in prestito per accumulare minuti e esperienza. Non servirà dunque nel prossimo mercato solo un difensore, bensì due. Il taccuino di Maldini e Massara, da questo punto di vista, pullula di nomi di giovani centrali: Ozan Kabak, Matteo Lovato, Mohamed Simakan e Melayro Bogarde. Nomi importanti per la retroguardia, ma per nulla economici: tutti costano introno ai 25 milioni. Per questo il Milan sta vagliando nuovi profili affidandosi al prestito con diritto di riscatto. Ed è così che torna in voga il nome di Antonio Rudiger.

Il tedesco del Chelsea è ritenuto come profilo giusto. Il classe '93 ha già giocato in Champions League, ma soprattutto in Serie A con i giallorossi. L'avventura con i Blues è giunta al termine: durante lo scorso mercato il ragazzo aveva chiamato il suo ex Capitano Francesco Totti, oggi procuratore, per chiedergli di trovargli un club in Italia.