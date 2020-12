Mirabelli: “Il primo posto? Il Milan mi rende orgoglioso”

MILANO – Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, è tornato a parlare dei rossoneri. L’ha fatto ai microfoni di Lady Radio, ecco le sue parole sui rossoneri:

"Il primo posto in classifica del Milan rende orgoglioso, sono felicissimo. Sei/undicesimi di quelli che giocano erano con noi in rossonero e già all'epoca era una delle squadre più giovani d'Europa. Anche noi riuscimmo a conquistare un posto in Europa, cosa che il Milan non faceva da tempo. Ci eliminò l'Arsenal, facemmo davvero un buon cammino, e voglio ricordare anche il rigore che non ci è stato concesso. C'è anche una finale di Coppa Italia. Quella squadra fece bene già dal primo anno, anche se molto giovane. Questi ragazzi sono straordinari, come ho già detto sono orgoglioso di aver messo un po' di lavoro in questo gruppo due anni fa".