Milan, un anno fa Hernandez esordiva nel derby contro l’Inter

Milan – un anno di Theo Hernandez in rossonero

Arrivato la scorsa estate dal Real Madrid, per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, Theo Hernandez è stata una delle sorprese più grandi della stagione del Milan. Il terzino francese, arrivato dalla Spagna infortunato, ha dovuto attendere alcune settimane prima di poter tornare a disposizione. Esattamente un anno fa, il 21 settembre 2019, il francese faceva il suo esordio in maglia rossonera, subentrando nel al 72′ allo svizzero Ricardo Rodriguez nel derby perso per 2-0 contro l’Inter. Di lì in poi, come noto, le prestazioni sono state entusiastiche, al punto da essere un titolare inamovibile della formazione di Stefano Pioli.