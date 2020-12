Milan, Simon Kjaer potrebbe tornare contro il Benevento

MILANO – Tuttosport ha fatto il punto della situazione sull’infortunio di Simon Kjaer e sul suo rientro in campo. Secondo il quotidiano sportivo infatti, il danese non ci sarà contro la Lazio, nell’ultima gara della Serie A prima della sosta Natalizia. Il centrale potrebbe fare il suo ritorno contro il Benevento, prevista per domenica 3 gennaio alle 18, a un mese esatto dal giorno del suo infortunio, arrivato lo scorso 3 dicembre contro il Celtic, in Europa League. Kjaer quindi, così come Ibrahimovic, tornerà solo con l’anno nuovo, i rossoneri chiuderanno questa prima parte di stagione senza i due pilastri della squadra di Stefano Pioli. Kalulu avrà di conseguenza la possibilità di giocare anche con la Lazio, oltre che probabilmente anche con il Sassuolo, visto lo stop forzato anche di Matteo Gabbia, in attesa della prossima sessione di mercato.>>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<