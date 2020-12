Milan, Pioli fa chiarezza sul rientro di Kjaer e Ibrahimovic

MILANO – Gli infortuni di Kjaer e Ibrahimovic sono sempre di attualità in casa Milan. Ne ha parlato anche l’allenatore rossonero, Stefano Pioli. Ecco che cosa ha detto e quando dovrebbero rientrare i due giocatori:

“Ibra e Kjaer stanno recuperando dai loro infortuni. La loro intenzione è di essere in campo il prima possibile e credo stiano puntando la sfida di mercoledì prossimo. Tuttavia dobbiamo valutare la loro situazione giorno per giorno. Non possiamo commettere errori. Vedremo se mercoledì, contro il Genoa, potranno scendere in campo“.

