Milan, Musacchio in scadenza. La dirigenza deve prendere una decisione

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Mateo Musacchio è in scadenza. Il Milan però non ha deciso cosa fare e come muoversi, il calciatore infatti potrebbe partire a gennaio, dato che attualmente è la quarta scelta di Pioli e non ha ancora fatto il suo esordio stagione a causa dell’infortunio. Tuttosport riporta come il giocatore sia in attesa di capire i piani della dirigenza, per l’eventuale rinnovo, che ad oggi sembra essere molto difficile. Molto probabilmente la decisione sarà presa dopo la sessione di mercato invernale. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<