Milan, mercato: il punto sulle possibili cessioni di gennaio

MILANO – Si avvicina gennaio e la prossima sessione di mercato invernale. Il Milan infatti è molto attivo e non solo sulle possibili nuove entrate. I rossoneri sono sempre alla ricerca di un difensore centrale e forse anche di un attaccante. La dirigenza però sta pensando anche a qualche uscita, sopratutto per i giocatori che in questo momento sembrano essere fuori dai piani di Pioli, o che vengono utilizzati di meno dal tecnico del Diavolo. Il portale calciomercato.com ha fatto il punto della situazione proprio sulle cessioni. Il primo nome in lista è quello di Musacchio. Il contratto dell’argentino è in scadenza e non dovrebbe essere proposto il rinnovo. A gennaio si cercherà una soluzione per l’ex Villarreal. Anche Duarte è in partenza, ma in prestito per andare a fare esperienza, poi una volta tornato a Milanello sarà valutato. Tra i calciatori che potrebbero salutare il Milan c’è anche Krunic, solo davanti alla giusta offerta però. C’è anche Colombo in questa lista, ma anche in questo caso si parlerebbe di un prestito per crescere senza la pressione della maglia rossonera. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<