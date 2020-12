Milan, Ibrahimovic leggera speranza per la gara con la Juventus

MILANO – Il secondo infortunio di Zlatan Ibrahimovic è stato un vero fulmine a ciel sereno per i rossoneri, che speravano di averlo in panchina oggi pomeriggio con il Sassuolo e magari in campo con la Lazio. Così non sarà, lo svedese dovrebbe rivedersi con l’anno nuovo, ma nei prossimi giorni secondo quello che riporta Tuttosport, si sottoporrà a nuovi esami clinici. Dalle parti di Milanello filtra leggero ottimismo, circa la partita contro la Juventus, in programma il 6 gennaio. Non è certa la sua presenza per la sfida ai bianconeri ma Ibra vuole esserci e sta già lavorando proprio con questo obiettivo. La speranza c’è ovviamente, ma anche la componente psicologica non va dimenticata, molto dipenderà anche dalla volontà dello stesso giocatore, sul forzare o meno il suo rientro in campo. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<