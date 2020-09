Milan, dall’Inghilterra: concorrenza del Tottenham per Lingard

Milan – Tottenham sull’obiettivo Jesse Lingard

In attesa di capire quale sarà il futuro di Lucas Paquetà, da tempo fuori dai piani tecnici del Milan ed obiettivo di mercato del Lione, si continua a lavorare per rinforzare la rosa di Pioli in vista della stagione. Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, il Tottenham si sarebbe inserito con forza su uno degli obiettivi rossoneri, sondato attraverso il suo agente nei giorni scorsi, Jesse Lingard. Attualmente allo United, il giocatore inglese è valutato dal club intorno ai 33 milioni di euro. In mancanza della cessione di Paquetà, però, i rossoneri non potranno contendere il classe '93 agli Spurs. Nei prossimi giorni sono attese novità in questo senso.