Milan, Calabria: dalle voci di mercato al rinnovo di contratto

MILANO – Davide Calabria è la grande sorpresa di questo inizio di stagione del Milan. Il terzino classe ’96 durante il mercato estivo era nella lista cedibili e sembrava destinato a lasciare i rossoneri. Sacrificato ‘sull’altare della plusvalenze’, ma le ottime prestazioni del giocatore hanno convinto Pioli e Maldini a puntare nuovamente su di lui. Addirittura prossimamente gli uomini mercato dei rossoneri, incontreranno gli agenti del terzino. L’intenzione è quella di per proporgli il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2022. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<