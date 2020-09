Milan-Bologna – Pioli con il dubbio sulla fascia destra

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Alla vigilia di Milan-Bologna, Sky Sport ha riportato le ultime indiscrezioni sul possibili undici titolare di Stefano Pioli, per l’esordio in Serie A dei rossoneri. Il tecnico del Diavolo, infatti, ha un unico dubbio di formazione, sulla fascia destra. Castillejo e Saelemaekers sono in ballottaggio per una maglia da titolare sulla destra. Sulla sinistra invece sicuro di scendere in campo dal primo minuto, Ante Rebic. Il croato riprenderà il suo posto nello scacchiere tattico di mister Pioli. Per il resto il Milan dovrebbe scendere giocare con gli stessi uomini che hanno affrontato lo Shamrock Rovers, nel preliminare di Europa League d giovedì scorso.