Milan, Benevento su Krunic e Duarte: la situazione

Milan – Un club di A su Krunic e Duarte

In attesa di capire la situazione relativa all'uscita di Lucas Paquetà in direzione Olympique Lione, il Milan continua a lavorare sugli altri esuberi dell rosa, in modo tale da poter tornare con forza sul mercato in entrata. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, il Benevento starebbe guardando con interesse due giocatori del club rossonero, entrambi in lista partenti: Leo Duarte e Rade Krunic. Per il primo, il Milan chiede una cifra vicina ai 6 milioni di euro, e piace molto in patria, con San Paolo e Flamengo che spingono per riportarlo in Brasile. Il secondo, invece, sembrava destinato all'Herta Berlino per una cifra vicina agli 8 milioni di euro, salvo poi la decisione del club tedesco di virare su altri profili. Non resta che capire, dunque, se i due giocatori, consci di essere molto indietro nelle gerarchie di Stefano Pioli, accetteranno al corte di Pippo Inzaghi.