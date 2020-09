Milan, Baiocchini: «Ajer? Non è finita, giovedì nuovo incontro»

Milan – Baiocchini sul mercato rossonero

Si infittisce la trama relativa al nuovo difensore che il Milan acquisterà in questa sessione di mercato. Dopo l’incontro di oggi con l’agente Ramadani, il quale ha offerto diversi profili al club rossonero, arriva un’importante novità da parte del giornalista sportivo Baiocchini. Sul proprio profilo Twitter, infatti, il giornalista avrebbe parlato della pista che porta ad Ajer del Celtic. Queste le sue parole:

«Giovedì nuovo incontro per Ajer del Celtic, ma non è la prima scelta per la difesa. Tra gli obiettivi anche Nastasic».