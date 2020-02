ESCLUSIVA – Milan, a breve l’incontro con l’entourage di Scamacca. Ma attenzione alla Juve

Di Ramona Marconi

MILANO – E’ stato davvero ad un passo dal Milan in questa sessione invernale di calciomercato. Gianluca Scamacca, attaccante di proprietà del Sassuolo e oggi in prestito all’Ascoli, poteva vestire la casacca rossonera proprio in questo finale di stagione. Tutto rimandato alla prossima estate. Vi avevamo già anticipato – in rigorosa esclusiva – che il Milan lo avrebbe voluto chiudere già a gennaio, senza attendere giugno, con il timore di inserimenti di altre squadre. A bloccare la trattativa? L’impossibilità di spendere soldi, almeno in questa sessione invernale e l’inserimento in extremis dell’Inter. Secondo le informazioni che ci giungono in queste ore, però, il Milan torna favorito sull’Inter. Nelle prossime settimane, infatti, l’entourage del giocatore incontrerà Boban e Maldini per cercare di chiudere l’affare. La priorità rimane quella di battere le concorrenti, soprattutto ora che, sempre secondo le fonti che ci giungono in esclusiva, sarebbe prepotente anche l’inserimento della Juventus. Intanto, l’attaccante di proprietà dell’Ascoli prende tempo e sfoglia la margherita in attesa di conoscere quello che sarà il suo futuro.