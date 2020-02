ESCLUSIVA – Collovati: “Ecco perchè Ibra ha cambiato questo Milan. Le assenze in difesa? Diamo fiducia a Gabbia”

Di RM

MILANO – Il Milan continua la sua risalita, nonostante qualche difficoltà di troppo. Contro la Juventus in Coppa Italia, e poi contro la Fiorentina in campionato, Pioli conta le assenze. Mancheranno infatti Simon Kjaer e Mateo Musacchio. Ma che Milan sarà? Lo abbiamo chiesto – in esclusiva – a Fulvio Collovati.

Il Milan di Pioli in cosa è cambiato? Giusto confermarlo, anche alla luce delle numerosi voci di mercato?

Mi sembra presto per prendere decisioni affrettate sia in un verso, sia nell’altro. Credo che abbia fatto, fin qui, un buon lavoro. Ha adattato il modulo con l’arrivo di Ibra, per farlo sposare con le sue caratteristiche. Ma è il Milan anche di Pioli, non solo di Ibra. Tutti si aspettavano Leao e invece ha messo Rebic, che sta facendo benissimo. Ha molti meriti anche lui, non solo Ibra…

E a proposito di Ibra, come è cambiato questo Milan con il suo arrivo?

Ibra ha cambiato il volto del Milan, al di là della mentalità, lo ha cambiato perchè gli ha offerto soluzioni. Con lo svedese puoi giocare in tanti modi. Puoi giocare palla alta, palla bassa, è un individualista ma gioca anche per i compagni. Ha dato tante soluzioni. Palla a Ibra e determina sempre qualcosa…

Anche la carta Rebic si sta rivelando una mossa azzeccata…

Rebic è un giocatore di valore, c’era da chiedersi come mai fosse finito ai margini, ma grazie a Pioli è tornato quello che era. Ha il fiuto del gol e sta dimostrando il suo valore…

Contro il Torino si sono infortunati Kiaer e Mustacchio, adesso è emergenza difesa…

Prima la Juventus poi la Fiorentina, direi che è giusto dare fiducia a Gabbia. I giocatori sono questi. E’ un nazionale under 21. Ha delle qualità spiccate, ed è anche abile di testa…

Il Milan risale la classifica. A cosa può realmente puntare?

L’obiettivo è mantenere l’Europa League. Se fai 3 vittorie consecutive si possono aprire scenari, ma senza dare illusioni. Bisogna mantenere il profilo basso…