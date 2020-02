ESCLUSIVA – Ag. Conti: “Futuro? Ogni valutazione verrà fatta a fine campionato ma…”

Di RAMONA MARCONI

MILANO – Sembra essere tornato il giocatore tanto apprezzato e incensato dai tifosi. Nel derby contro l’Inter, Pioli lo ha preferito al collega di reparto Calabria. Andrea Conti sta tornando una certezza per la retroguardia. Il terzino rossonero sembra aver superato gli infortuni della passata stagione ed è diventato un punto fermo sulla fascia destra. Eppure, nonostante le ultime belle prestazioni, c’è chi è pronto a scommettere che a fine stagione il giocatore cambierà casacca. Ne abbiamo parlato – in esclusiva – con Mario Giuffredi, agente del giocatore: “Il futuro di Andrea? E’ ancora presto per poterlo stabilire. Adesso ci sono altre priorità e il ragazzo è concentrato, pensa a fare bene con il Milan. A fine stagione, quando il campionato sarà finito, ci incontreremo con la società e faremo le giuste valutazioni”. La speranza, comunque, resta quella di rimanere a Milano: “E’ normale che vorrebbe rimanere. Chi non vorrebbe giocare in un club così importante come il Milan? Ma è ancora presto per parlare di futuro”.