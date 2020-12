Donadoni: “Il Milan ora è consapevole della sua forza”

MILANO – Anche Roberto Donadoni, ex calciatore rossonero, ha parlato del Milan. L’occasione è capitata con l’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ecco che cosa ha detto sul momento di stagione del Diavolo:

"Il prossimo turno di campionato sorride al Milan, almeno sulla carta. C'è aria di fuga, ma in momenti come questo serve equilibrio. Una cosa però è chiara, ora la squadra è pienamente cosciente della sua forza, conosce il suo valore. L'esempio migliore è la partita contro il Parma, sotto di due goal i rossoneri hanno continuato a are la partita, trovando il pareggio".