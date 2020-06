Notizie Milan – André Silva come Lewandowski

MILANO – 4 goal in 15 apparizioni. Questo era il bottino di André Silva in Germania, prima dello stop alle competizioni a causa del Coronavirus. Da quando si è tornati in campo, però, l’ex attaccante del Milan ha fatto registrare numeri da record. 6 reti dalla ripresa delle ostilità e in Bundesliga come lui c’è solo Robert Lewandowski. L’iconico attaccante polacco del Bayern Monaco però deve condividere il primato con il portoghese, qualcosa con cui non aveva dovuto mai fare i conti, visti i suoi numeri incredibili. Tutto merito di André Silva, che sta giocando, e segnando, anche per riuscire a guadagnarsi il riscatto da parte della società tedesca. Il calciatore è in prestito biennale dai rossoneri all’Eintracht Francoforte, ma visto il suo rendimento la possibilità un trasferimento, a titolo definito, in Bundesliga non è così remota.

