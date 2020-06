Notizie Calcio – L’ex Milan Pasalic riscattato dall’Atalanta

MILANO – Mario Pasalic, centrocampista con un passato nel Milan, è ufficialmente tutto dell’Atalanta. Il croato che giocava in prestito nella squadra di Gasperini, dal Chelsea, è stato riscattato. Lo ha comunicato la stessa società orobica attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale e i suoi social.

Atalanta B.C. comunica di aver esercitato il diritto di riscatto per l’acquisizione a titolo definitivo di Mario Pašalić dal Chelsea.

Mario in questi due anni ha dato un significativo contributo per l’ottenimento di traguardi importanti come la qualificazione all’UEFA Champions League nella passata stagione e il raggiungimento dei quarti di finale nell’edizione in corso. Il centrocampista croato ha finora collezionato in maglia nerazzurra 75 presenze, impreziosite da 15 gol e 13 assist.

tratto da atalanta.it

