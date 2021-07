SportMediaset – Milan su Isco, ma l’ingaggio è un problema

Il Milan, secondo quanto riportato da SportMediaset, avrebbe messo nel mirino Isco del Real Madrid. Ma c'è un problema: l'ingaggio

Dopo l'addio ad Hakan Calhanoglu si è pensato pure a un cambio di modulo per Stefano Pioli, ma il tecnico emiliano non sembra propenso a rinunciare al suo 4-2-3-1. Per questo motivo Maldini e Massara devono trovare al più presto un trequartista, ruolo di cui la società è rimasta sprovvista.

Il giocatore che sembra più vicino a vestire il rossonero sembrerebbe, secondo Tuttosport, è Brahim Diaz . Lo spagnolo, che l'anno scorso era alla corte di Pioli, arriverà dal Real Madrid in prestito oneroso a 3 milioni con diritto di riscatto fissato a 19 milioni e controriscatto per i blancos a 27 milioni, da esercitare entro la fine del prossimo mercato estivo.

Per la stagione prossima, quella del ritorno in Champions League, non basterà però l'arrivo dell'ex Manchester City. Infatti il duo mercato di via Aldo Rossi sta lavorando per un altro trequartista.