Milan, su Lang ci sono anche due squadre di Premier League

Il Milan continua a monitorare da vicino Noa Lang del Club Bruges, ma sull'attaccante ci sono anche due squadre inglesi

La Fifa ha confermato il Belgio al primo posto del ranking mondiale, per quanto riguarda le nazionali di calcio. I Diavoli Rossi continuano a raccogliere i frutti del lavoro svolto nei settori giovanili dell'ultimo decennio. E il Milan , dopo avere ingaggiato Alexis Saelemaekers dall'Anderlecht senza neppure conoscerlo, guarda con molto interesse la Jupiler League, il campionato belga. Avevamo già riportato le voci delle ultime settimane che vedono Paolo Maldini e Frederic Massara interessati a Noa Lang, attaccante in forza al Club Bruges. Secondo il giornale belga Het Nieuwsblad, la punta viene valutata 30 milioni di euro dal suo club, ma sulle sue tracce non c'è soltanto il Diavolo.

Il calciatore ha attirato anche l'attenzione di due importanti club inglesi, protagonisti della Premier League. Anche Arsenal e Leeds hanno messo la punta sul loro taccuino in vista della prossima stagione e l'impressione è che il Club Buges punti alla più classica delle aste estive, quando cederà il giocatore nei prossimi mesi. Classe '99, l'attaccane olandese sa svariare su tutto il fronte offensivo, dalla prima punta all'esterno. Un innesto che risulterebbe molto utile a Stefano Pioli, vista la situazione legata a Alessanro Florenzi, fermo ai box, così come Junior Messias continua ad essere indisponibile, mentre Samu Castillejo dovrebbe cambiare squadra a gennaio.

E proprio alla prossima sessione di mercato invernale pensa il Milan, che vorrebbe accorciare i tempi per anticipare le concorrenti. Il problema è ovviamente economico, tanti i 30 milioni chiesti per il cartellino dal club belga. Il Diavolo punterebbe allo sconto, oppure alla possibilità di far arrivare il giocatore in prestito con obbligo di riscatto, formula che però potrebbe non trovare il favore del Club Bruges, desideroso di fare cassa. Noa Lang però non è l'unico calciatore della squadra belga che ha attirato l'attenzione dei rossoneri, sui taccuini della dirigenza c'è anche Charles De Ketelaere.