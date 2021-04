Daino: “Milan, col Sassuolo ottimo approccio. Poi è finita la benzina…”

Il commento dell'ex terzino rossonero.

MILANO - Il Milan è uscito dal campo sconfitto per la sesta volta in campionato, perdendo in casa contro il Sassuolo, ma è ancora in piena lotta per andare in Champions League. La compagine meneghina, in attesa che si svolga la sfida fra Roma e Atalanta, occupa ancora il secondo posto in classifica con sessantasei punti e ha sei lunghezze di vantaggio sul Napoli quinto che, tuttavia, deve giocare questa sera contro la Lazio. Proprio la squadra di Simone Inzaghi sarà la prossima avversaria del Milan, nella sfida in programma lunedì 26 aprile allo stadio Olimpico. Insomma, le frenata è stata indubbiamente brusca, ma restano ancora sei giornate di campionato, fra cui tre scontri diretti (con Lazio, Atalanta e Juventus). La squadra rossonera ha disputato sin qui una stagione da grande protagonista ed è chiamata ad un ultimo sforzo per centrare l'obiettivo in questo finale di campionato. Nel corso di un intervento sulle frequenze di TMW Radio, ne ha parlato Daniele Daino, ex terzino rossonero.