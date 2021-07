Gazzetta dello Sport | ‘Brahim Diaz ha sempre voluto il Milan’

Il Milan ha riabbracciato Brahim Diaz, anche se manca ancora l'ufficialità. La Gazzetta dello Sport rivela un retroscena sullo spagnolo

Redazione Il Milanista

E' tornato al MilanBrahim Diaz. Si aspetta solo l'ufficialità e poi per i prossimi due anni si andrà avanti insieme. Un arrivo atteso da qualche settimana a dire il vero, perché Maldini e Massara hanno lavorato senza sosta con il Real Madrid per il suo ritorno in rossonero. Lo spagnolo voleva tornare in Italia dopo l'ultima stagione a Milanello, lo conferma anche la Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina. Secondo la Rosea, infatti, il club meneghino non avrebbe offerto al ragazzo la 10 per invogliarlo a tornare. Anche perché l'obiettivo del calciatore era proprio la malia rossonera, voleva il Milan.

Brahim Diaz, le mosse del Milan

il Diavolo aveva messo in cima alle sue preferenze il ritorno del calciatore spagnolo dopo l'apporto dato per conquistare un posto nella prossima Champions League. Un nuovo prestito secco, i Blancos non hanno voluto inserire il diritto di riscatto, nemmeno con il diritto di recompra. Florentino Perez però ha avallato la richiesta dei rossoneri sulla durata del trasferimento a titolo temporaneo, in questo modo il club meneghino riuscirà ad accedere anche ai benefici fiscali del Decreto Crescita. Il Milan e Brahim Diaz quindi continueranno insieme per i prossimi due anni, dato che il prestito è biennale. E' il primo tassello per quella zona specifica del campo, che però ha bisogno anche di un altro innesto oltre allo spagnolo.

Lo spagnolo firma oggi

Intanto Brahim studia da grande, per Maldini e Massara ha lo spessore, il talento e le capacità per diventare uno dei titolari inamovibili del Diavolo. Anche Stefano Pioli ci punta, punta a farlo crescere e maturare. Avrà due anni di tempo per prendersi il Milan Brahim, poi si tornerà eventualmente a trattare con il Real Madrid. Intanto la firma che legherà il calciatore al Milan fino al 2023 è attesa per oggi.