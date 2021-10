Milan, stadi al 75%: ipotesi mini abbonamenti a San Siro

Con la riapertura degli stadi con capienza al 75%, la società rossonera sta pianificando diverse ipotesi per agevolare il ritorno dei tifosi

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto per la definitiva riapertura degli stadi al 75 per cento della capienza. la sottosegretaria alle politiche Sportive Vezzali prevede un'ulteriore apertura annunciando: "Spero in quindici giorni si possa arrivare al cento per cento dei posti disponibili". La società rossonera sarà costretta a monitorare la possibile scelta del Governo di riaprire totalmente gli stadi nel breve periodo. Il Milan dovrà necessariamente pensare a come venire incontro alla propria tifoseria sulla questione relativa ai biglietti.