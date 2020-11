MILANO – Durante l’ultimo mercato sono arrivati ben due terzini destri: Diogo Dalot e Pierre Kalulu. Proprio quest’ultimo ancora non ha esordito con la casacca rossonera. Il motivo? La folta concorrenza che si è ritrovato: Calabria, Conti e il portoghese in prestito dallo United. In casa Milan si sta valutando il futuro del francese: l’ipotesi, neppure troppo remota, è quello di dare il ragazzo in prestito così da accumulare minuti e spazio.