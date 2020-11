Zaccardo elogia Theo Hernandez : “Tra i migliori terzini”

MILANO – Ai microfoni di MilanTv è intervenuto l’ex difensore del Milan Cristian Zaccardo. Ecco cosa ha detto sul terzino rossonero Theo Hernandez: “Theo Hernandez ci aveva abituato troppo bene, era devastante e determinante in ogni partita. Ci aspettiamo che faccia sempre la differenza. È un grandissimo acquisto, attualmente fra i migliori terzini del momento. Quest’anno sta facendo un po’ peggio rispetto all’anno scorso, ma anche ieri poteva fare due gol. È sempre lì, è un po’ meno preciso. Però siamo fiduciosi perché è un grandissimo giocatore, in fase difensiva deve migliorare un po’ però in fase offensiva ha così tante qualità che credo possa diventare il miglior terzino in Europa”.