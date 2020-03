Yonghong Li su Boban: “Scioccato, ma non sorpreso dello strappo”

Sul suo account Twitter si presenta come un tifoso rossonero da sempre. Ecco perché non sorprende che anche Yonghong Li, ex proprietario del club, abbia voluto dire la sua sulla roboante cacciata di Zvonimir Boban dalla dirigenza rossonera.

“Scioccato, ma non sorpreso. Triste vederlo andare via”, si legge sul cinguettio. “Fece meraviglie nel 1994 quando aiutò il Milan a vincere la Champions League. Gli auguro ogni successo in futuro”.

Shocked but not surprised.

Sad to see #Boban go – he did wonders in 1994 when he helped Milan win the Champions League cup. I wish him all the success in the future. #SempreMilan https://t.co/pHvKEhcGwn

— Yonghong Li (@YonghongLi69) March 9, 2020