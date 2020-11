Wegerup: “Ibrahimovic è unico: non per il fisico ma per la testa. Vuol essere sempre il numero uno”

MILANO – La giornalista e autrice della prima biografia di Zlatan Ibrahimovic Jennifer Wegerup è intervenuta al programma radiofonico Si gonfia la rete in onda sulle frequenze di Radio Marte. Ecco cosa ha detto sull’infortunio dello svedese e sul Milan: “Infortunio Ibrahimovic? Non so cos’abbia, probabilmente ha deciso di uscire perché ha capito che in campo avrebbe rischiato di più. Sicuramente si è fatto male ma forse ha voluto non peggiorare le cose. Il Milan senza Ibrahimovic non sarebbe la stessa cosa ma io non sono sorpresa, lo conosco da quando era ragazzino. Lui è unico, non per il fisico ma per la testa. Molti alla sua età, dopo aver vinto così tanto e aver guadagnato così bene, sarebbero contenti. Lui no: ha sempre fame, vuole essere il numero uno, questo fa la differenza“.