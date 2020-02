Ibra fa impazzire i tifosi con un video dei suoi allenamenti

Che fosse uno stacanovista lo si sapeva. In ogni caso Zlatan Ibrahimovic non perde occasione per affermarlo, a parole e con i fatti. A pubblicare su Instagram un video in cui appare impegnato in un’intensissima sessione di allenamento a Milanello, in vista dell’incontro di sabato prossimo con la Fiorentina, il Milan stesso sotto il motto “Zlataning”. Il nome di Ibra, dunque, trasformato in sinonimo di azione e perseveranza, alla faccia di chi lo continua a definire troppo vecchio per giocare a calcio ad alti livelli e ormai prossimo candidato alla pensione. Una volta di più il Re scandinavo ha dimostrato di possedere forza e resistenza fisica maggiori di molti compagni di club più giovani.