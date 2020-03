Via Boban, Maldini riflette: le ultime sulla rivoluzione del Milan

Milan, le ultime su Boban e Maldini

MILANO – Il rinvio di Juventus-Milan e quello possibile delle prossime giornate di Serie A [per le ultime notizie CLICCA QUI] potrebbe far concentrare ancor di più – se possibile – l’attenzione su le voci di rivoluzione in casa Milan, alimentatesi dopo la cancellazione dal sito ufficiale rossonero dell’organigramma societario.

LA NUOVA SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, “Boban se ne andrà, Maldini potrebbe seguirlo, mentre Stefano Pioli certamente porterà a termine il lavoro stagionale. L’ipotesi delle dimissioni è respinta con decisione. In estate è invece molto probabile che ceda la panchina a Ralf Rangnick, scelta dell’a.d. Gazidis e motivo dello scontro più accesso con i vertici dell’area sportiva”.

MALDINI VALUTA – Per quanto riguarda la situazione legata all’ex capitano rossonero, Maldini sta riflettendo e sta valutando cosa fare dopo l’addio di Boban, nonostante la possibilità concreta che rimanga al Milan almeno fino a fine stagione. Ovviamente, se dovesse restare, dovrebbe accettare di rimanere alle condizioni che gli verranno poste da Elliott e dall’ad Gazidis e alla “compagnia” professionale di Rangnick. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live