Verso Milan-Torino, Ibrahimovic unica punta offensiva

Verso Milan-Torino, Ibrahimovic titolare

MILANO – Sempre e solo Zlatan Ibrahimovic. Il Milan non può che affidarsi a lui per provare a ripartire dopo la batosta subita nel derby, in modo da tentare una disperata e difficile rimonta per le zone nobili d'Europa. Stefano Pioli, per l'appunto, schiererà lo svedese come unico punto di riferimento offensivo centrale nel suo 4-2-3-1 questa sera contro il Torino: per lui sarà la terza gara in una settimana.