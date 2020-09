Verso Milan-Bologna, non saranno messi in vendita biglietti per

MILANO – Come riportato dall’ANSA, l’obiettivo è riaccendere il calore fisico dei tifosi intorno alla squadra dopo mesi di lontananza e silenzio e dare la possibilità ad un certo numero di appassionati di seguire la propria squadra in modo attento a tutte le esigenze di salute pubblica. Per Milan-Bologna, comunque, non saranno messi in vendita biglietti.